|
21.08.2026 06:37:00
National Silicon Industry Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
National Silicon Industry Group A hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.15 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
National Silicon Industry Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.23 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 895.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0.020 CNY sowie einem Umsatz von 1.33 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.