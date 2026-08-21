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21.08.2026 06:37:00

National Silicon Industry Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

National Silicon Industry Group A hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.15 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

National Silicon Industry Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.23 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 895.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0.020 CNY sowie einem Umsatz von 1.33 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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