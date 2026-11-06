National Retail Properties: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

National Retail Properties stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

National Retail Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.510 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 249.7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte National Retail Properties einen Umsatz von 230.2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch