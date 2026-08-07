National Retail Properties gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

National Retail Properties stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.540 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 244.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 226.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch