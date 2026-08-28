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28.08.2026 06:37:00
National Refinery gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
National Refinery hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei -36.30 PKR. Ein Jahr zuvor waren -4.710 PKR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat National Refinery mit einem Umsatz von insgesamt 149.22 Milliarden PKR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81.72 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren, um 82.59 Prozent gesteigert.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 77.09 PKR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei National Refinery ein Gewinn pro Aktie von -185.910 PKR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 440.84 Milliarden PKR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 307.66 Milliarden PKR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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