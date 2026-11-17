National Real Estate liess sich am 14.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National Real Estate die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

National Real Estate hat ein EPS von 0.01 KWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.010 KWD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 5.2 Millionen KWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.1 Millionen KWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch