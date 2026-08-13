National Plastic Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

National Plastic Industries hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.68 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei National Plastic Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0.940 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29.38 Prozent auf 155.2 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 219.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch