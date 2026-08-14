National Petroleum Services Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

National Petroleum Services Company veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.04 KWD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.040 KWD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz lag bei 13.8 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 0.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.7 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch