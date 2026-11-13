National Peroxide: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

National Peroxide präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.70 INR. Im Vorjahresviertel hatte National Peroxide -0.020 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat National Peroxide 39.2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch