National Oxygen zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

National Oxygen hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3.98 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei National Oxygen ein EPS von -3.710 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 59.85 Prozent auf 30.5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte National Oxygen 75.8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch