National Mobile Telecommunications stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

National Mobile Telecommunications hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.05 KWD. Im Vorjahresquartal hatte National Mobile Telecommunications ebenfalls ein EPS von 0.050 KWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 210.9 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 205.9 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch