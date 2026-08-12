National Metal Manufacturing Casting Company Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

National Metal Manufacturing Casting Company Bearer stellte am 09.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.15 SAR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.150 SAR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 39.2 Millionen SAR – eine Minderung von 38.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 63.9 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch