National Metal Manufacturing Casting Company Bearer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

National Metal Manufacturing Casting Company Bearer hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.05 SAR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.160 SAR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat National Metal Manufacturing Casting Company Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52.3 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 46.2 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch