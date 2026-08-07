National Investments informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

National Investments präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

National Investments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.02 KWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 KWD je Aktie gewesen.

National Investments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.1 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.5 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch