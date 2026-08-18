National Insurance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

National Insurance lud am 16.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat National Insurance 16.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch