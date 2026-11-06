National Industries Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

National Industries Group hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Umsatz lag bei 27.5 Millionen KWD – das entspricht einem Abschlag von 32.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40.8 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch