National Industrialization Company Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

National Industrialization Company Bearer lud am 08.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.66 SAR. Im Vorjahresquartal hatten -0.840 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 48.31 Prozent auf 444.4 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 859.7 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch