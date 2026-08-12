National Industrialization Company Bearer legte Quartalsergebnis vor

National Industrialization Company Bearer hat am 09.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.82 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.100 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 53.04 Prozent zurück. Hier wurden 379.9 Millionen SAR gegenüber 808.9 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch