National Health Investors stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

National Health Investors hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

National Health Investors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11.47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.690 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 90.6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114.4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch