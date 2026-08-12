National Health Investors hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

National Health Investors veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.790 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91.4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 122.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch