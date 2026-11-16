National General Insurance Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

National General Insurance Company präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.15 AED ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.120 AED je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 312.3 Millionen AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 287.7 Millionen AED in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch