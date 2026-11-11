National General Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

National General Industries hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.41 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.440 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National General Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20.7 Millionen INR im Vergleich zu 21.1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch