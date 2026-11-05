National Gas Industrialization Company Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

National Gas Industrialization Company Bearer hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.37 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.930 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60.54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.28 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 795.4 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch