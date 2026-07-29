National Fuel Gas Aktie 955122 / US6361801011
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29.07.2026 23:52:49
National Fuel Gas Co. Q3 Profit Declines
(RTTNews) - National Fuel Gas Co. (NFG) released earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $138.621 million, or $1.45 per share. This compares with $149.818 million, or $1.64 per share, last year.
Excluding items, National Fuel Gas Co. reported adjusted earnings of $140.982 million or $1.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.1% to $537.497 million from $531.830 million last year.
National Fuel Gas Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $138.621 Mln. vs. $149.818 Mln. last year. -EPS: $1.45 vs. $1.64 last year. -Revenue: $537.497 Mln vs. $531.830 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.40 To $ 7.60
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