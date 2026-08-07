National Fittings stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

National Fittings liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National Fittings die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.34 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.89 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat National Fittings mit einem Umsatz von insgesamt 271.3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 31.83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch