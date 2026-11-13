National Fertilizers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

National Fertilizers hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 INR. Im Vorjahresviertel waren -0.730 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14.03 Prozent auf 58.14 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67.63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch