National Fertilizers legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

National Fertilizers präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.31 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.800 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45.00 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35.34 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch