National Fertilizer legte Quartalsergebnis vor

National Fertilizer hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.22 SAR gegenüber 0.080 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National Fertilizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68.8 Millionen SAR im Vergleich zu 57.6 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch