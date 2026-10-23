National Environmental Recycling: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

National Environmental Recycling hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.14 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0.050 SAR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 202.04 Prozent auf 780.9 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 258.5 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch