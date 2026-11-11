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11.11.2026 06:37:00
National Energy Services Reunited stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
National Energy Services Reunited hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0.33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
National Energy Services Reunited hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 504.7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 70.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 295.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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