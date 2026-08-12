National Energy Services Reunited: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

National Energy Services Reunited hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

National Energy Services Reunited hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.160 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat National Energy Services Reunited mit einem Umsatz von insgesamt 520.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 327.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 59.07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch