National Consumer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

National Consumer hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat National Consumer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 30.15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.0 Millionen KWD. Im Vorjahresviertel waren 1.4 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch