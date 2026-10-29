National Company for Learning Education Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

National Company for Learning Education Registered hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.930 SAR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 26.42 Prozent auf 121.7 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 165.4 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.96 SAR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.74 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat National Company for Learning Education Registered 739.54 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 657.90 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch