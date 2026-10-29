National Company for Glass Industries Bearer legte Quartalsergebnis vor

National Company for Glass Industries Bearer hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.11 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.660 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat National Company for Glass Industries Bearer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 39.4 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 39.8 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch