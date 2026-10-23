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23.10.2026 06:37:00
National Commercial Bank Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
National Commercial Bank Registered hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.07 SAR. Im Vorjahresviertel hatte National Commercial Bank Registered 1.04 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.98 Milliarden SAR – das entspricht einem Minus von 19.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.83 Milliarden SAR in den Büchern gestanden hatten.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1.01 SAR sowie einem Umsatz von 10.37 Milliarden SAR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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