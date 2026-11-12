National CineMedia präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

National CineMedia hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei National CineMedia ein EPS von 0.020 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 61.4 Millionen USD, gegenüber 63.4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.15 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch