National CineMedia Aktie 2748579 / US6353091076

27.02.2026 13:59:05

National CineMedia Inc. Q4 Income Climbs

(RTTNews) - National CineMedia Inc. (NCMI) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $29.3 million, or $0.31 per share. This compares with $24.7 million, or $0.26 per share, last year.

Excluding items, National CineMedia Inc. reported adjusted earnings of $0.28 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.0% to $93.2 million from $86.3 million last year.

National CineMedia Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $29.3 Mln. vs. $24.7 Mln. last year. -EPS: $0.31 vs. $0.26 last year. -Revenue: $93.2 Mln vs. $86.3 Mln last year.

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’562.26 19.06 S21BUU
Short 14’833.13 13.91 SEFB2U
Short 15’374.27 8.98 STVB4U
SMI-Kurs: 13’982.75 27.02.2026 13:46:41
Long 13’390.81 19.32 SVZBNU
Long 13’114.16 13.98 S52B1U
Long 12’540.24 8.92 SXPBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

