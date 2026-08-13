National CineMedia: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

National CineMedia liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National CineMedia die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

National CineMedia hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.11 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.110 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.74 Prozent auf 58.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch