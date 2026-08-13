National Central Cooling Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

National Central Cooling Company hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.04 AED eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.060 AED je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 642.0 Millionen AED in den Büchern – ein Minus von 0.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Central Cooling Company 642.7 Millionen AED erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch