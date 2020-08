National Business Daily : De nouveaux produits et de nouvelles scènes vont être dévoilés alors que l'aéroport international de Chengdu-Tianfu prend forme

CHENGDU, Chine, 18 août 2020 /PRNewswire/ -- Un reportage du National Business Daily :

La ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, stimule vigoureusement l'industrie de la nouvelle économie en lançant une nouvelle série de scènes et de produits de la nouvelle économie.

« Convergence de scènes, la nouvelle zone de l'est de Chengdu répond aux besoins du futur », l'un des événements affiliés au Projet Deux mille de la nouvelle économie de Chengdu 2020, aura lieu le 20 août à l'aéroport international de Chengdu-Tianfu. L'événement présentera 100 nouvelles scènes et 100 nouveaux produits du secteur de la nouvelle économie.

La nouvelle zone de l'est de Chengdu, Chengdu Eastern New Area, qui a été officiellement autorisée en mai, est une partie importante du plan de développement de Chengdu et la nouvelle économie constitue l'un des axes de la nouvelle région.

L'aéroport international de Chengdu-Tianfu devrait entrer en service en 2021, faisant de Chengdu la troisième ville dotée de deux aéroports internationaux en Chine, après Pékin et Shanghai. L'aéroport servira non seulement de plaque tournante de l'aviation internationale, mais elle permettra aussi de créer une zone économique de l'aviation dans la nouvelle zone de l'est de Chengdu récemment créée.

Il est important de noter que la nouvelle zone de l'est de Chengdu est située sur l'axe principal reliant Chengdu à Chongqing. Elle devrait accélérer le développement du cercle économique Chengdu-Chongqing, une initiative proposée par les autorités chinoises plus tôt cette année, dans le but de favoriser un pôle de croissance pour un développement de haute qualité dans l'ouest de la Chine. L'aéroport sera un important centre de transport de la bordure économique Chengdu-Chongqing et établira une porte d'entrée pour une plus grande ouverture à l'avenir.

Selon le plan de développement, d'ici 2025, la nouvelle zone de l'est de Chengdu aura atteint sa forme initiale et la fonction de l'aéroport international de Chengdu-Tianfu en tant que plaque tournante de l'aviation internationale se démarquera progressivement. D'ici 2035, il deviendra un pivot central des centres de l'aviation internationale. À cette époque, le secteur de la nouvelle économie devrait jouer un rôle prépondérant pour stimuler le développement de la nouvelle zone de l'est de Chengdu.

