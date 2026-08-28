National Bank XDXB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

National Bank XDXB liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National Bank XDXB die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.68 PKR gegenüber 9.77 PKR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 203.48 Milliarden PKR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 214.48 Milliarden PKR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch