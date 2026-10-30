National Bank XDXB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

National Bank XDXB hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 7.57 PKR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei National Bank XDXB noch ein Gewinn pro Aktie von 10.83 PKR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 212.17 Milliarden PKR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte National Bank XDXB 206.41 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch