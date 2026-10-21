National Bank of Kuwait (SAK): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

National Bank of Kuwait (SAK) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

National Bank of Kuwait (SAK) hat ein EPS von 0.02 KWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.020 KWD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite standen 684.0 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 683.7 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch