National Bank of Greece: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

National Bank of Greece hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.300 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 733.0 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 5.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 775.0 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch