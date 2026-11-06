National Bank of Greece: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

National Bank of Greece lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat National Bank of Greece 843.3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 905.7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch