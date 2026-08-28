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28.08.2026 06:37:00
National Bank of Canada: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
National Bank of Canada hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.29 CAD. Im Vorjahresviertel hatte National Bank of Canada 2.61 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat National Bank of Canada im vergangenen Quartal 8.40 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte National Bank of Canada 7.60 Milliarden CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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