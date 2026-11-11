National Bank of Bahrain verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

National Bank of Bahrain hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

National Bank of Bahrain hat ein EPS von 0.01 BHD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.010 BHD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.79 Prozent auf 88.0 Millionen BHD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88.7 Millionen BHD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch