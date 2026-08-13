National Bank of Bahrain informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

National Bank of Bahrain hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.01 BHD. Im Vorjahresquartal hatte National Bank of Bahrain ebenfalls ein EPS von 0.010 BHD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 95.9 Millionen BHD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte National Bank of Bahrain 88.2 Millionen BHD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch