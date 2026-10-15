National American University stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

National American University präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 2.4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch