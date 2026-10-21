National Agricultural Development Company Bearer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

National Agricultural Development Company Bearer hat am 18.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.10 SAR, nach 0.370 SAR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat National Agricultural Development Company Bearer 909.7 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 843.6 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch