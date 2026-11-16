Nation Multimedia Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nation Multimedia Group hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.96 Prozent auf 234.6 Millionen THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 227.9 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch